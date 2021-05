André Hazes laat zich veertien maanden lang volgen voor nieuwe documentaire

ShowbizzEr is een documentaire over André Hazes (27) in de maak. De zanger laat zich veertien maanden lang volgen door een cameraploeg om zo zijn leven op beeld vast te leggen. In de docu heeft hij het onder meer over zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen en over het verlies van zijn vader.