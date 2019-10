Exclusief voor abonnees André Hazes Jr.: “Met Monique hoop ik op een dag te trouwen” EB

24 oktober 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Ondanks dat ze gescheiden leven, trokken André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) samen met zoon André Jr. (bijna 3) naar Bonaire. Primo had een exclusief interview met hen en zag met eigen ogen dat ze elkaar weer hebben teruggevonden. De rust van de Caraïben heeft hen goed gedaan. André ziet de toekomst weer positief in: “De liefde is er nog steeds, die gaat ook nooit weg. Dat weet ik zeker. Monique is de liefde van mijn leven. En natuurlijk hoop ik dat ik mezelf weer zal terugvinden.”

Een helderblauwe lucht, een temperatuur die dagelijks ver boven de dertig graden uitkomt en een bries die het aangenaam maakt. Het zijn de ingrediënten voor een geslaagde vakantie op het Caribische eiland. En daar op een prachtig resort verblijven André en Monique samen met hun twee jaar oude zoon André Junior.

De afgelopen drie maanden is er veel gebeurd in het privéleven van de zanger en zijn vriendin. Geruchten dat hij heeft gekust met styliste Nikkie Plessen (34) in de Amsterdamse club Palladium en dat hij in het Spaanse Carihuela innig was met een jonge blonde vrouw, zorgden ervoor dat zijn relatie onder zware druk kwam te staan. Ver weg van al deze geruchten doen André en Monique hun verhaal aan Primo op het zonovergoten Bonaire.

