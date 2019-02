André Hazes Jr. krijgt eigen docureeks op VIJF DBJ

05 februari 2019

Bron: VIJF 0 Showbizz André Hazes Jr., zoon van legendarisch volkszanger André Hazes, krijgt een docureeks op VIJF. Negen weken lang wordt de ‘Leef’-zanger gevolgd in zijn persoonlijke leven samen met zijn zestien jaar oudere vrouw Monique en hun zoontje André Hazes Jr. III.

In ons land werd de Hazes-hype eind vorig jaar in gang gezet door een gesmaakte passage in ‘Gert Late Night’ van André Hazes Jr. en het daaropvolgende optreden in de Lotto Arena. Tijdens De Warmste Week groeide het nummer ‘Leef’ uit tot één van de favorieten. In zijn hitsingle raadt een oude wijze man André aan om alles uit het leven te halen, minder te werken en meer te genieten, maar toch zit André zelf amper stil.

Hij staat al jaren in de spotlights en weet heel goed wat hij nog wil bereiken in het leven. Samen met vrienden en zakenpartners Djarno en Peet blijft hij verder bouwen aan zijn carrière en die gaat hard. André werkt aan zijn tweede album en neemt de kijkers mee de opnamestudio in.

De reeks was eerder te zien op het Nederlandse SBS6, waarop al drie seizoenen werden uitgezonden. ‘André Hazes: Ik Haal Alles Uit Het Leven’ is vanaf 19 februari te zien op VIJF.