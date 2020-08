André Hazes is wilde haren kwijt: “Vroeger vond ik vaak dat Monique aan het zeiken was, maar eigenlijk heeft ze me gered” BDB

Bron: ANP/Telegraaf 2 Showbizz Sinds hij regelmatig sport, voelt André Hazes (26) zich beter in z'n vel, zowel op fysiek als mentaal vlak. “Ik ben altijd wild geweest, maar intussen ligt die periode achter mij. Ik kwam erachter dat iemand als Monique me kon redden”, vertelt de schlagerzanger in het Nederlandse weekblad Nieuwe Revu.

Sinds kort hanteert André een nieuwe levensstijl: géén alcohol, veel bewegen en gezond eten. Hierdoor onderging de zanger de voorbije maanden een indrukwekkende transformatie. “Ik heb sporten altijd leuk gevonden, maar door mijn werk was het nachtleven altijd net iets interessanter”, bekent Dré in Nieuwe Revu. "Ik ben altijd best wel wild geweest en in de korte periode dat ik met Bridget Maasland samen was, kon dat ook heel goed.” Hazes had eind vorig jaar een korte affaire met de Nederlandse presentatrice, maar vond uiteindelijk opnieuw het liefdesgeluk bij Monique.

Tegenwoordig laat de 26-jarige zanger de biertjes liever staan. "Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik toch iemand als Monique nodig heb die me kan redden. En dat terwijl ik vroeger dacht dat ze aan het zeiken was”, zegt hij. Ook zijn ex Bridget Maasland kan volgens André wel een Monique in haar leven gebruiken. “Zij is net zo wild en heeft eveneens iemand nodig die voor haar zorgt.”

Daarnaast reageert Hazes in het interview ook op de actie van z’n collega Lil’ Kleine. In 2017 versnipperde de rapper briefjes van 50 euro voor de camera. “Als mijn zoon dat zou doen, dan sloeg ik de tanden uit z’n bek”, klinkt André fel. “Maar als professional zie ik dat z’n gedrag ook gewoon onderdeel is van z’n succes. Net zoals ‘normaal zijn’ onderdeel is van mijn succes als volkszanger.”

