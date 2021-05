André Hazes is trots op zijn moeder Rachel: “Keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen”

TV Dan toch geen mysterieu­ze ziekte: Iris kondigt in ‘Familie’ aan dat ze zwanger is

20 mei Dat er iets aan de hand is met Iris (Marianne Devriese) was voor fans van ‘Familie’ al langer duidelijk. Heel even dachten de kijkers dat haar personage ernstig ziek was, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. In de aflevering van donderdag vertelde Iris aan haar lief Peter (Gunther Levi) dat ze in verwachting is.