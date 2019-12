André Hazes is stapelverliefd: “Bridget verdient mij op m’n best” Maxime Segers

19 december 2019

18u59

Bron: AD.nl 1 Showbizz André Hazes heeft vandaag bij een intiem kiekje van hem en Bridget Maasland een romantische tekst gedeeld. De 25-jarige zanger stelt dat Maasland hem op zijn ‘allerbest’ verdient, juist omdat ze ook met zijn ‘slechte kant’ kan dealen.

“Ik ben egoïstisch, ongeduldig en een beetje onzeker. Ik maak fouten, ben niet in bedwang te houden en soms ben ik onmogelijk om te handelen”, begint Hazes het mierzoete berichtje op Instagram, dat hij aan zijn kersverse liefde Bridget Maasland richt. “Maar als je mij op mijn ergste momenten aankan, dan verdien je mij zéker ook op mijn best.”



De zanger deelt het romantische quoteje onder een foto waarop hij gearmd met Bridget over straat loopt. De twee lachen gelukzalig naar elkaar. Ook Maasland heeft Hazes’ lieve bericht gezien. Zij reageert met twee hartjes onder het kiekje.

Woelige periode

De twee tortelduifjes ogen een stuk relaxter nu de storm rond hun liefdesrelatie is gaan liggen. Ze plaatsen geregeld foto's samen, hebben ook al een liefdestripje naar Parijs gemaakt en brengen samen de kerstdagen door. Hazes en Maasland hebben de afgelopen periode nogal wat over zich heen gekregen. Het nieuws van hun prille geluk kwam vlak na een verklaring van Hazes waarin hij liet weten dat zijn relatie met Monique Westenberg, met wie hij zoontje André heeft, voorbij was. Monique zelf was niet echt gediend met de manier waarop haar ex zijn relatie wereldkundig maakte. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker”, klonk het toen.

Hazes zelf zag het probleem echter niet. “Mijn relatie was al over met Monique, en de een is daarin sneller door gegaan dan de ander. Ik heb Monique een appje gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat contact mij blij maakt. Ik heb dat appje gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw.”