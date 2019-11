André Hazes is het beu en klaagt weekblad Privé aan wegens cover met zoontje SDE

18 november 2019

08u47

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes (25) klaagt het weekblad Privé aan vanwege het gebruik van een foto van zijn zoontje op de cover. De zanger heeft het advocatenkantoor van Peter R. de Vries (63) ingeschakeld, vertelde de misdaadverslaggever zondagavond in Café Hendriks & Genee.

Het blad plaatste vorige week een foto van het 3-jarige jongetje met daarbij de tekst “Kleine jongen. Hoe leg je hem dit uit", doelend op de recente breuk tussen André en Monique en de nieuwe relatie van de zanger met Bridget Maasland. Hazes zou Privé aanklagen voor schending van portretrecht. De zoon van Peter R. de Vries zou hem vertegenwoordigen.

Vorige week al zei de zanger dat hij stappen overwoog vanwege de cover van het blad. "Ik vind het schofterig", reageerde André toen in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, verdedigde de cover in Veronica Inside. Santegoeds vond het wel kunnen omdat André en zijn ex voortdurend foto's van het jongetje delen. "We hebben hem gezien in commercials, realitysoaps, elke dag op Instagram. Daar is de afgelopen week ook helemaal niks aan veranderd. Het jongetje stond van de week bij Monique nota bene nog met een middelvinger omhoog, dus ja: de enige die het niet mag, ben ik kennelijk." Als hij door zijn ouders werd afgeschermd, dan had hij niet op de cover gestaan, voegde Santegoeds er nog aan toe.