André Hazes is al die extra aandacht redelijk beu: “Momenteel is de lol ver te zoeken”

ShowbizzAndré Hazes (27) was gisterenavond te gast in de Nederlandse talkshow ‘Humberto’. In de show vroeg Humberto Tan (55), de talkshowhost van dienst, onder meer naar het publieke leven van de zanger. De laatste dagen staat Hazes namelijk vrijwel elke dag in de belangstelling, maar hoe dat precies komt, weet hij ook niet. “Ik kloot ook maar wat aan”, aldus de Nederlandse zanger.

Als je bekend bent, sta je af en toe natuurlijk in de schijnwerpers, maar momenteel krijgt André Hazes iets meer aandacht dan hij zelf wil. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat het jammer is dat hij momenteel bijna elke dag in de krant staat. “Momenteel is de lol ver te zoeken”, aldus een eerlijke André Hazes. Daarnaast gaf hij nog aan dat er mensen in zijn omgeving zijn die op hem inpraten en dat het wel leuk moet blijven. “Het is veel. Je zit er ook niet echt op te wachten”, klonk het verder nog. Al moest de Nederlandse zanger er ook gisteren aan geloven, want ook tijdens de talkshow ‘Humberto’ kwam zijn privéleven aan bod. En dat terwijl hij eigenlijk aanwezig was om zijn EK-nummer te promoten.

Balans is ver te zoeken

Toen de talkshowhost zei dat Hazes het zelf ook wel opzoekt, reageerde Hazes met ‘dat hij ook maar wat doet’. “Ik doe weleens wat en dan denk ik achteraf: dat was niet zo slim.” De balans tussen wanneer er iets goed is en wanneer er iets slecht is, is ondertussen ook ver te zoeken. In zijn gesprek gaf de zanger dan ook aan dat hij het tegenwoordig allemaal niet goed meer weet. “Moet ik naar mijn intuïtie luisteren en niet met mijn hart denken, maar met mijn hoofd? Wat vinden andere mensen?”, vroeg André Hazes zich gisterenavond luidop af.

Dat zijn nieuwe relatie met Sarah van Soelen op veel media-aandacht kan rekenen, kan Hazes moeilijk begrijpen. De reacties die hij leest op het internet of op sociale media laten hem dan ook niet onbewogen. Zo gaf hij toe dat het hele gebeuren inderdaad ‘heel veel energie zuigt’, maar dat hij niet goed weet wat de oplossing is. Hij wil bijvoorbeeld graag voor meer rust zorgen voor zijn nieuwe vriendin, maar ook voor zijn Monique Westenberg en hun zoontje André.

Koppig en verliefd

Dat hij bijvoorbeeld foto's plaatst met zijn nieuwe liefde is om de paparazzi te slim af te zijn. Anders blijven ze naar eigen zeggen gewoon maar voor zijn deur liggen. “Ik ben én 27 én koppig én verliefd en wil het van de daken schreeuwen. Dat wordt een mix die bij sommige mensen gewoon verkeerd valt”, vertelde André Hazes nog. Alle kritiek die hij momenteel krijgt, raakt hem ook heel hard. Al kan hij de hele situatie nog redelijk goed relativeren. Op sociale media lijkt het immers of heel Nederland op z’n dak zit, maar op straat zijn de meeste mensen juist heel vriendelijk tegen hem.

Vervolgens haalde de talkshowhost nog het levensmotto van André Hazes aan namelijk ‘Ik leef mijn leven zoals ik dat wil’. Iets waar volgens de host op zich niets mis mee is, maar hij zegt wel dat de volkszanger ook de bijhorende consequenties moet aanvaarden. Hazes heeft naar eigen zeggen geen problemen met alle gevolgen, maar geeft wel eerlijk toe dat de afgelopen periode voor hem redelijk moeilijk was. “Het is tien jaar goed gegaan en nu is het een jaar zwaar. Dan ga ik ook echt niet in een hoekje zitten huilen. Alleen wordt er nu over mij geschreven alsof ik oude vrouwtjes beroof. Ik heb voor mijn eigen geluk gekozen, ben goed voor mijn ex en goed voor mijn zoon. Maar blijkbaar is er iets – en dat ben ik zelf nog aan het vinden – wat niet goed is, wat ik doe. De mensen zeggen dan dat ik te veel op tv ben, maar dit is gewoon mijn job, weet je wel? Ik móet dit doen.”

