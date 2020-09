André Hazes: “Ik ben niet meer de losbol, laat de drank staan en ben vader. Ik ben er voor het eerst écht” TDS

12 september 2020

10u19

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes (26) is momenteel de beste versie van zichzelf. Toch ziet de zanger nog steeds ruimte om te groeien. “Ik ben er nog lang niet”, zegt hij tegen het ANP in de aanloop naar de lancering van zijn nieuwe plaat ‘Thuis’.

“Als persoon ben ik de afgelopen tijd heel erg gegroeid. Ik ben natuurlijk nog steeds maar 26. Ik ben er nog lang niet”, zegt hij. “Als ik zie wat ik nu in mij heb, is dit het beste wat ik kan geven. Ik ben niet meer de losbol, ik laat de drank staan, ik ben echt vader voor het eerst. Ik ben er echt.”

De levenservaring die hij het afgelopen jaar opdeed met zijn relatieproblemen, hebben André ook een betere muzikant gemaakt. Alles wat hij meemaakte stopte hij in zijn muziek. “Het zijn nu wel echt serieuze dingen waar we over schrijven. Als ik dit vorig jaar had geschreven had iedereen gezegd: ‘hoe kan je hier nu over meepraten’. Maar ik heb het nu natuurlijk echt meegemaakt.”

Omhoog kijken

Zijn vader, André Hazes sr., had hem wel een draai om z’n oren gegeven dat hij het zover heeft laten komen, denkt André. “Maar muzikaal gezien is het wel Hazes. Misschien had hij zelfs wel een beetje jaloers geweest op sommige liedjes.”

Toen André in de studio stond, kwam dat gevoel ook echt omhoog. “Ik dacht: dit klopt zo, en het is echt zoals Hazes zou moeten zijn. Dus ik ben zelf muzikaal weer waar ik hoor”, vindt André, die denkt dat zijn vader trots op hem zou zijn geweest. Het album ‘Thuis’ komt op 18 september uit.

LEES OOK:

Monique over haar periode zonder André Hazes: “Ik fantaseerde hoe het zou zijn om een andere man tegen te komen”

Zo vader, zo zoon, zo zwembroek: André Hazes en zoontje matchen aan het zwembad