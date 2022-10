“André Hazes heeft nieuwe vriendin, en ze heet alweer Sarah”

De Nederlandse volkszanger André Hazes zou opnieuw de liefde gevonden hebben, en dan wel bij een dame genaamd Sarah Salah. Ze zouden elkaar in augustus dit jaar hebben leren kennen, in de Harbour Club in Vinkeveen. Bovendien werden ze pas nog samen op een vliegtuig naar Dubai gespot en gefilmd. Het filmpje verscheen op het bekende Nederlandse gossip-account van Yvonne Coldeweijer.

De Marokkaans-Egyptische Sarah woont in Amsterdam, en heeft een opleiding tot fysiotherapeut gevolgd aan de THIM Hogeschool in Nieuwegein (Utrecht).

Opvallende timing

Het is niet toevallig dat het nieuws net nu gelekt wordt. André Hazes verschijnt vanaf 19 oktober in zijn eigen docureeks op streamingzender Videoland. Sommige Nederlandse media speculeren dat André en zijn nieuwe Sarah het nieuws daarom naar buiten brachten. Het filmpje dat gelekt is, is namelijk van zo dichtbij genomen dat de twee het wel hadden moeten merken. De ‘cameraman’ van dienst zou niemand minder dan André’s neef Djarno geweest zijn, zo schrijft De Telegraaf.

Tijdens de opnames van de docu was nog een andere Sarah de hoofdrolspeler in zijn leven: Sarah Van Soelen. Die relatie liep inmiddels op de klippen. Ook zijn ex-verloofde, Monique Westenberg - tevens ook moeder van zijn zoontje Dré - zal in het programma te zien zijn. Van Soelen probeerde aanvankelijk nog een advocaat in te schakelen om haar volledig uit de reeks te knippen, maar dat is niet gelukt.

