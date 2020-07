André Hazes heeft na jaren ruzie opnieuw contact met zus Roxeanne: “Het gaat goedkomen” Mark den Blanken

20 juli 2020

07u21

Bron: AD 2 Showbizz Het lijkt weer goed te komen tussen de kinderen van wijlen André Hazes en Rachel. Tegenover ‘RTL Boulevard’ bevestigt André (26) dat hij weer contact heeft met zijn zus Roxeanne. “Wat is dit eigenlijk ook voor onzin?”

Er is dus weer contact tussen André en Roxeanne, al is het nog niet zo dat ze bij elkaar over de vloer komen. “Dat gaat gewoon rustig aan’’, zegt André. “We hebben elkaar nog niet gezien, maar dat gaat goed komen.” Dat het nog niet is gebeurd, wijt Dré aan zijn drukke agenda. “Ik verzin altijd wel iets om te doen. Dus ik denk dat Monique (Westenberg, André’s vriendin, red.) gewoon een afspraak moet plannen en dat we dan op de stoep staan.”



De hereniging tussen André en Roxeanne begon via social media, legt de jongste van de twee uit. “Ik zag dat zij mij volgde en toen dacht ik: ik ga haar terug volgen. Want wat is dit eigenlijk voor onzin, weet je wel.”

De Hazes-telgen zijn al jaren met elkaar gebrouilleerd. Het leeftijdverschil tussen André en Monique (43) was een van de redenen waarom de twee elkaar niet meer spraken. Ook met moeder Rachel lag André om die reden enige tijd overhoop, maar daar is inmiddels weer alles koek en ei mee. “Al heeft hij er nu één van 80 en heeft ze drie gebitten in, zeg ik nog dat ik haar leuk vind”, zei ze in het tv-programma ‘Hoge Bomen’.