André Hazes heeft geen contact meer met zijn moeder: “Ik vind ons gezin een beetje triest”

SHOWBIZZAndré Hazes (28) heeft geen contact meer met zijn moeder Rachel. Dat onthulde hij donderdag, na maanden uit de spotlights te zijn geweest, in de talkshow van Eva Jinek. Gevraagd naar alle familieproblemen zei hij zijn gezin “een beetje triest” te vinden. “Hoe ons leven is gelopen, met elkaar. Het is verdrietig.”

Hij schoof in zijn leven tientallen keren aan in programma’s, maar Hazes’ aanwezigheid donderdagavond in de talkshow van Jinek had een extra lading. Het was namelijk de eerste keer in jaren dat hij nuchter te gast was, zo onthulde hij aan de presentatrice. De bekentenis leidde tot gegiechel in de studio. “Ik hoor iemand lachen, maar dit is eigenlijk heel triest”, reageerde Hazes, waarna hij vervolgde: “Al was het maar een, twee of drie biertjes. Dit is wel echt sinds mijn dertiende nieuw.”

De zanger kondigde in augustus 2022 zijn comeback aan, na een behandeling voor zijn drank- en drugsverslaving. Hij maakt in maart zijn rentree op de bühne bij ‘Holland zingt Hazes’. Het wordt een van zijn grootste uitdagingen. “Omdat ik mijzelf jarenlang, van kinds af aan, heb ingefluisterd dat ik biertjes nodig heb. Dat komt omdat mijn vader die nodig had", vertelde hij aan Jinek. Hazes realiseert zich dat hij zonder alcohol en drugs nu “veel beter” is. “Ik was op weg op mezelf kapot te maken.”

Hij had een jaar geleden echter nooit gedacht ooit weer op het podium te staan, mede omdat zijn “stem het niet meer deed”. Hazes stond destijds zelfs op het punt om een sportschool te kopen en zich daarop te focussen. Maar dankzij de film over het leven van Elvis kreeg hij weer hoop. Hoop dat hij toch wél die gedroomde comeback kon maken. “Toen heb ik mijn hele team gebeld. Ik zei: “We gaan ervoor.””

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm André Hazes © VTM

Moeilijk gemaakt

De zanger weet dat veel mensen hebben geleden onder zijn verslaving, zo vertelde hij aan Jinek. Zijn ex-partner Monique bijvoorbeeld, maar ook zoontje André jr. en neef Djarno. “Die heb ik het wel heel moeilijk gemaakt. En wat heel pijnlijk is geweest: ik heb mensen laten denken dat ze gek zijn”, aldus Hazes, die terugblikte op zijn relatie met Monique. “Dan was ik een avond gaan stappen en was ik stiekem in de keuken aan het gebruiken en zat ik alleen maar naar boven te kijken of een van de twee naar beneden kwam. Als dan een van de twee naar beneden kwam, ging ik snel op de bank liggen. Als zij dan zeiden dat ik gebruikte, zei ik: “Je bent gek.” Ik heb mensen zich heel klein laten voelen.”

Volgens Hazes heeft zijn jeugd “een enorme wissel getrokken op zijn leven.” Zo krijgt hij therapie, onder meer voor verlatingsangst. Iets wat zijn zus Roxeanne, met wie hij op het moment geen contact heeft, eerder ook al ter sprake bracht in een interview. Toch heeft Hazes respect voor zijn zus. Zij laat ‘Holland zingt Hazes’ dit jaar aan zich voorbij gaan. “Ik heb geen contact met mijn zus. En dat is iets tussen ons. Zij heeft er geen behoefte aan om daar te zijn en dan vind ik het ongelooflijk veel ballen dat ze hier nee tegen zegt.” Jinek probeerde Hazes vervolgens uit de tent te lokken door te zeggen dat Roxeanne had bekend haar broertje te missen. “Hmm”, reageerde Hazes, die kenbaar maakte daar niet verder op in te willen gaan. “Ik had dat niet moeten zeggen.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm André Hazes en Monique © Instagram

Triest

Slecht praten over zijn ouders wil Hazes eveneens niet. “Vooral mijn moeder heeft het beste geprobeerd wat ze kon. Maar omdat ik nu vader ben, denk ik wel: “Jezus, wat heb je een hoop steken laten vallen.”” Ook met zijn moeder Rachel heeft Hazes momenteel geen contact. “Maar ik vind haar ook heel zielig. Ze kan er niet zoveel aan doen. En sommige dingen worden haar aangedaan. Ik vind het triest. Ik vind ons gezin een beetje triest. Hoe ons leven is gelopen, met elkaar. Het is verdrietig”, besloot hij.

KIJK: André Hazes bracht eerder dit jaar een docureeks uit. Daarin gaat het onder meer over zijn strijd tegen verslavingen

LEES OOK: