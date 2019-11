André Hazes haalt uit na de vele reacties op zijn nieuwe relatie: “Ik heb Monique niet bedrogen” Redactie

11 november 2019

09u36

Bron: AD 3 Showbizz André Hazes (25) heeft het gehad met de negatieve reacties die hij krijgt nadat bekend is geworden dat hij een relatie heeft met RTL-presentatrice Bridget Maasland. In een uitgebreid bericht op Instagram laat hij weten nooit te zijn vreemdgegaan met zijn nieuwe vlam . Hij benadrukt dat zijn relatie met ex-vriendin Monique Westenberg al over was. “Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw”, reageert hij fel.

Het nieuws dat André en Monique uit elkaar waren, was zaterdag het verhaal van de dag. Gisteren kreeg het een vervolg, toen zowel de 25-jarige zanger als Bridget Maasland bevestigden elkaar ‘meer dan leuk’ te vinden. Dat kwam hen beiden op veel kritiek te staan. André Hazes is het zat en laat nu van zich horen omdat hij merkt dat zijn omgeving berichten krijgen ‘over een zelf geschetste situatie’.

(lees verder onder de foto)

“Ik ben NIET weggegaan bij Monique voor Bridget. Ik heb Monique NIET bedrogen met Bridget”, benadrukt hij. De zanger legt uit dat zijn relatie met Monique al voorbij was toen hij Bridget tegen het lijf liep. Over dat er weinig tijd zit tussen de breuk en de gevoelens die hij voor Bridget ontwikkelde, zegt hij het volgende: “De een is daarin sneller doorgegaan dan de ander. Ik heb Monique een ‘appje’ gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat contact mij blij maakt. Ik heb dat ‘appje’ gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven, want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je tijden niet gevoeld hebt. Als dat dan een schande is in bepaalde mensen hun ogen.... Haat me dan vooral!”

(lees verder onder de foto)

Met die woorden bevestigt de artiest dat hij meer voor Bridget voelt dan alleen vriendschap. Het management van Bridget Maasland liet gisteren weten dat André en de blondine inderdaad aan het daten zijn. De twee kwamen al snel tot de ontdekking ‘elkaar meer dan gewoon leuk te vinden’. Bridget Maasland liet gisteren weten nog maar een week contact met André te hebben.

Tieren

Monique werd gisteren overladen met steunbetuigingen van vooral bekende moeders. Leontine Borsato, Nicolette van Dam en Chantal Janzen lieten online van zich horen. Luuk Ikink, die een collega is van Bridget Maasland, neemt het dan weer op voor haar. Hij vindt dat haar naam door het slijk wordt gehaald. “Walgelijk, die reacties op het account van Bridget. Volwassen mensen die schelden, tieren, etteren, urenlang online stalken, ziektes toewensen en kinderen belagen. Anoniem, maar ook met naam en toenaam. Mensen met 'positive' in hun beschrijving. Vaders en moeders. Het is het smerige etterende randje van social media... er is iets mis met je”, aldus Ikink. Bridget heeft inmiddels de reactiemogelijkheid op haar Instagram uitgeschakeld.

Het is het smerige etterende randje van social media.. de vloekende angry mob waar veel mensen kennelijk graag bij willen horen. Lekker iemand online proberen te slopen. En jezelf daardoor blijkbaar goed door voelen. Voel je je aangesproken: er is iets mis met je. Bah. Luuk Ikink(@ luuk) link