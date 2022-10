André Hazes geeft verslaving toe in trailer van docureeks: “Als ik nu niet meer wakker word, vind ik het prima”

Ook de vijfdelige serie over André Hazes zal ongetwijfeld over de tongen gaan. Volgens streamingdienst Videoland is de zanger in de docu “kwetsbaar, zelfreflecterend en kritisch”. Dat is ook te zien in de eerste trailer, die maandag gelost is. “Als ik nu niet meer wakker word, vind ik het echt helemaal prima”, vertelt de zanger daarin op een moeilijk moment. De Nederlander geeft ook z'n problemen met drank en drugs toe. “Tot een jaar geleden heb ik altijd geroepen dat ik niet verslaafd ben. Ik was altijd André Hazes, ook thuis. Nu durf ik wel te zeggen dat ik echt een groot probleem had.”