André Hazes gaat weer optreden na burn out: zanger bevestigt comeback bij Holland Zingt Hazes 2023

Adil El Arbi en Bilall Fallah willen na 'Batgirl' nog steeds samenwer­ken met Warner: "Maar de film moet wel uitkomen"

Begin augustus raakte bekend dat Warner Bros. de superheldenfilm ‘Batgirl’ niet zou uitbrengen in de bioscoop of op de streamingdiensten. Een harde dobber voor regisseursduo Adil en Bilall, die het slachtoffer waren van veranderingen in het management. Maar hun ambitie bij DC werd er niet door gedoofd: “We zullen nooit nee zeggen.”

