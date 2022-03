André Hazes fel afgevallen sinds burn-out

TV Zo verborg Uma haar deelname aan ‘De Mol’: “Maand naar Nepal en gsm vergeten”

Zondag start het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ en een van de deelnemers is de Kortrijkse Uma. Haar vader vertelt hoe z'n dochter een maand van de radar verdween. “Uma was in de herfst nog op reis geweest naar Nepal. Er waren geen foto’s, want ze was haar gsm vergeten.”

18 maart