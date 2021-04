André Hazes en Sarah van Soelen steken hun liefde steeds minder weg: “Burning love”

Aanvankelijk probeerde André Hazes zijn gevoelens voor Sarah van Soelen nog te verbergen, maar ondertussen mag iedereen weten dat ze dolverliefd zijn. Vorige week bevestigde hij in de talkshow ‘Beau’ al dat hij meer dan alleen vriendschap voelt voor het model. “Ik ben gek op dat meisje’, klonk het onder meer tijdens de show. Enkele dagen later maakte Hazes zijn relatie met Sarah al helemaal Instagram official door een eerste video met zijn nieuwe liefde te delen op sociale media. In zijn Instagram Stories plaatste hij toen een kort videofragment waarop ze lachend te zien waren. Nu plaatst de zanger ook een foto op zijn verhaal waarin hij duidelijk maakt dat hij ‘brandende liefde’ voelt voor zijn Sarah. Wie goed inzoomt, kan zien dat het model er in het klein in getagd is.