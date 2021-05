André Hazes en Sarah van Soelen gaan samenwonen

“Het klopt inderdaad dat André gelukkig zijn eigen plek gevonden heeft en een appartement heeft gekocht, dat Sarah hier ook bij zal intrekken lijkt mij voor de hand liggend”, klinkt het bij de manager van de zanger. Er gingen wel al een tijdje geruchten rond dat André op zoek was naar een nieuwe woning. Het appartement dat hij gekocht heeft, ligt bovendien op maar een paar kilometer van het huis waar zijn ex Monique nog altijd woont. Het appartement ligt in de Rotterdamse wijk Hillegersberg en heeft volgens gerucht 815.000 euro gekost. Zijn nieuwe stek werd gebouwd in 2006 en is 146 vierkante meter groot. Verder heeft het huis twee slaapkamers die elk voorzien zijn van hun eigen badkamer.

De tweede slaapkamer zal vermoedelijk als logeerkamer dienen voor vrienden of André, het 4-jarige zoontje van de zanger. In een eerder interview gaf hij namelijk aan dat hij momenteel niet van plan is om met Sarah aan kinderen te beginnen. De afgelopen dagen werd er hier en daar namelijk gefluisterd dat zijn nieuwe vriendin reeds in verwachting is. “Ik ben knettergek, maar niet zo gek”, reageerde André op de geruchten. Onlangs maakten soortgelijke roddels ook zijn ex Monique nog nieuwsgierig. “Ik zei: Moon, ik heb nog niet eens seks gehad met dat meisje!”