André Hazes en Peter Vanlaet over hun unieke band: “Met Monique trouwen? Ik heb nog heel wat goed te maken”

Showbizz

André Hazes (26) en Peter Vanlaet (53): ook al schelen ze zevenentwintig jaar, ze hebben allebei al ruimschoots van het wilde showbizzleven geproefd. En Peter doet André denken aan wijlen zijn vader. Hun klik in ‘ Liefde Voor Muziek ’ was dus haast onvermijdelijk. In een dubbelgesprek in Dag Allemaal laten beide heren diep in hun hart kijken. Ze praten over vreemdgaan, familieruzies, het huwelijk en een samenwerking. “Op zijn leeftijd begon ik pas aan het wilde leven.”