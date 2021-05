André Hazes en nieuwe vriendin ernstig bedreigd tijdens begin van relatie: “We kregen 24/7 beveiliging”

Gent ‘Ex on the Beach’-deelnemer gaat over de kop in spectacu­lair ongeval

24 mei Op de Meulesteedsesteenweg aan de Muide is maandagochtend een spectaculair ongeval gebeurd. Een wagen belandde tegen een container die langs de weg stond opgesteld en ging vervolgens over de kop. Achter het stuur van de wagen zat een bekend gezicht, die onder andere te zien was in ‘Ex on the Beach’ en ‘Celebs gaan daten’.