André Hazes en Monique zoeken toenadering: "Op vakantie om de vorm van ons gezin te vinden”

Muziek Prijzen voor Silk Sonic en Olivia Rodrigo, emotioneel eerbetoon voor de Foo Fighters: alles wat je moet weten over de Grammy’s

Hollywood is nog maar net bekomen van de Oscars of het is alweer tijd voor een nieuwe awardshow. Zondag werden de belangrijkste muziekprijzen van het jaar uitgedeeld op de 64ste editie van Grammy Awards - waar er natuurlijk volop gegrapt werd over het Will Smith-incident. Silk Sonic, een project van Bruno Mars en Anderson .Paak, viel samen met Olivia Rodrigo en de Foo Fighters in de prijzen, al was de uitreiking voor die laatste in mineur na het overlijden van drummer Taylor Hawkins. De grote winnaar van de avond was Jon Batiste. De Amerikaanse zanger was in totaal maar liefst veertien keer genomineerd. Vijf nominaties, waaronder die van Album Of The Year, wist hij uiteindelijk te verzilveren.

4 april