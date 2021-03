André Hazes en Monique zijn opnieuw uit elkaar: “Hij heeft er alles aan gedaan om het te doen werken”

“Het leek allemaal goed te gaan", laat het management van André weten aan de Telegraaf, nadat nieuws over de breuk uitlekte in het Nederlandse weekblad Story. Daarin werd beschreven hoe na een werkvakantie op Bonaire, in februari, de bom gebarsten was. André verliet daarop de familiewoning, waar ex-verloofde Monique en zoontje André nog steeds wonen. “André voelde zich helemaal honderd procent fit”, vervolgt het management. “Door de coronacrisis kon hij zich focussen op een gezonder leven, wat zijn vruchten afwierp. Ook thuis leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan. Alles heeft hij er aan gedaan om het thuis goed te houden. Hij was weer vaker thuis en de band met kleine André ging ook stukken beter. Tot enkele weken geleden. Er kwamen toch weer meer spanningen. Hierdoor ook weer meer ruzies. Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.”

De breuk komt best als een verrassing. Het koppel was al sinds 2014 samen, met enkele tussenpozen, weliswaar. In 2019 barstte de bom helemaal: André begon een erg publieke relatie met presentatrice Bridget Maasland. Maar wanneer de zanger in februari 2020 in Curaçao optrad, was het wel Monique die samen met zoontje André het concert bijwoonde. De vonk sloeg daar opnieuw over. Na drie maanden was de relatie met Bridget voorbij, André kreeg een nieuwe kans van Monique.

Hun hernieuwde romance werd op 12 december 2020 bezegeld met een romantisch aanzoek. “Tegen de oude André had ze ongetwijfeld ‘nee’ gezegd”, vertelde hij aan onze krant. “Dat had nu trouwens ook gekund, na alles wat er is gebeurd. Vreemd genoeg voelt alles écht anders. Sinds het aanzoek heb ik het gevoel dat onze liefde naar een ander niveau is getild. We staan op een andere manier tegenover elkaar. Nu we beiden weten definitief voor elkaar te kiezen, is alles nog intenser. Monique is mijn alles. Ik hou zoveel van die vrouw.”

Eergisteren meldde Shownieuws al dat de bruiloft van André en Monique op de lange baan was geschoven. Niet omdat ze niet meer verliefd zouden zijn, maar omdat ze door de coronamaatregelen niet het feest kunnen geven waar ze van dromen. Ook de propvolle agenda van de zanger zou roet in het eten gooien.

De liefde blijkt nu toch over.

