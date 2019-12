André Hazes en Bridget Maasland vieren Kerstmis samen met zijn moeder Redactie

03 december 2019

11u00

Bron: AD 2 Showbizz Dat het tussen André Hazes (25) en Bridget Maasland (45) dik aan is, mag de hele wereld nu wel weten. Ook dat de torteltjes samen Kerstmis vieren bij Andrés moeder Rachel. Dat verklapte de zanger gisteren in RTL Boulevard.

André Hazes is niet alleen smoorverliefd, hij verkeert ook al een poosje in opperste kerststemming. Afgelopen zomer werkte de zanger in Spanje aan zijn tweede kerstalbum: ‘Een gouden kerst’. Om de sfeer erin te brengen had hij zijn verblijf volledig aangekleed met kerstversiering.

“Kerstmis moet zoet en melancholisch zijn”, zei de zanger in RTL Boulevard. Niet dat hij zijn eigen kerstalbum, dat sinds gisteren officieel uit is, opzet met de feestdagen. “Ik vind het de hel als ik ergens kom en iemand draait iets van mij, dat vind ik het ergste wat er is”, aldus André Hazes. “Ik ga dan ook echt weg. Nu met die kerstplaat ga ik ook niet naar mezelf luisteren, er zijn zoveel betere. Michael Bublé of zo, dan luister ik wel naar hem.”

André vindt december eigenlijk een depressieve maand. Maar naarmate de feestdagen dichterbij komen, begint het toch te kriebelen. “Ik vind kerst liefde, die dagen spendeer je met de mensen van wie je houdt”, aldus de zanger. Daarom neemt hij zijn nieuwe liefde Bridget Maasland mee om Kerstmis te vieren bij zijn moeder Rachel, met wie hij intussen weer een goede band heeft. “Eerste kerstdag ben ik met mijn kind, tweede kerstdag met familie. Dan zal Bridget erbij zijn, ja”, besloot André.

“Fijn dat ik ook weet waar ik Kerstmis vier", grapte Bridget vervolgens aan de desk bij RTL Boulevard naar aanleiding van die ontboezeming.

André Hazes en de twintig jaar oudere Bridget Maasland ogen een stuk relaxter nu de storm rond hun liefdesrelatie is gaan liggen. De twee hebben nogal wat over zich heen gekregen. Het nieuws van hun prille geluk kwam vlak na een verklaring van Hazes waarin hij liet weten dat zijn relatie met Monique Westenberg, met wie hij zoontje André heeft, voorbij is.