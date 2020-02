André Hazes en Bridget Maasland leggen romantisch tripje vast in YouTube-vlog LOV

14 februari 2020

15u46 0 Showbizz André Hazes (26) en Bridget Maasland (45) verstoppen hun liefde niet langer voor de wereld. Zo gingen de tortelduifjes recent op een romantisch tripje naar Rome. Dat legden ze vast in een tweedelige vlog voor het YouTubekanaal van Bridget.

Bridget Maasland maakt al een jaar video’s met beste vriend Leon op het kanaal ‘Bridget and Leon’s Travel Tips’. Zoals de naam doet vermoeden, reist het duo de wereld rond en leggen ze die tripjes vast. Daarin geven ze steevast enkele goede tips over de bestemmingen en trekpleisters mee.

Bridget en Leon reizen meestal samen, en nemen ook vaak vrienden en familie mee. Zo was ook André Hazes van de partij bij hun laatste reis naar Rome, samen met zijn moeder Rachel. Daar trokken ze met een grote groep vier dagen lang door de historische Italiaanse stad. Natuurlijk werd dat ook vastgelegd in een tweedelige vlog.

Bridget en co deden onder andere een bijzondere tour door Vaticaanstad. Daarbij was het vooral André die opvallend veel weetjes kende over de stad en Bridget van informatie voorzag. Ondertussen gaven ze ook enkele tips mee. Zo raadde Bridget aan om altijd je tickets online kopen, bijvoorbeeld voor het Colosseum, om wachtrijen te vermijden. Ook vond ze dat een gids een echte meerwaarde is. “Zo begrijp je toch wel echt alles wat je ziet.”