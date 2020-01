André Hazes en Bridget bezegelen hun liefde... met kettinkjes TK

04 januari 2020

10u57

Bron: AD/RTL 0 Showbizz Dat André Hazes smoorverliefd is op zijn Bridget steekt hij niet onder stoelen of banken. De zanger heeft zijn liefde met de presentatrice nu bezegeld met matching kettinkjes.

De tortelduifjes bevinden zich momenteel in Rome, waar ze de kettingen gekocht hebben: zij de A, hij de B. Bridget deelt op Instagram een foto van hun liefdescadeau, en ook André deelde al romantische kiekjes van hen twee. “Anima Gemella”, tikte Hazes bij de foto, Italiaans voor ‘zielsverwant’.

Het is al de tweede vakantie van het jaar voor het koppel, want de jaarwisseling vierden ze in het Marokkaanse Casablanca. Vlak voor 2020 had het stapelverliefde stel één duidelijke boodschap aan hun haters: ‘Laten we liever zijn voor elkaar’, waarmee de zanger en de presentatrice hopen af te rekenen met alle kritiek. Met name het leeftijdsverschil tussen de twee (hij is 25, zij is 20 jaar ouder) deed veel wenkbrauwen fronsen.

Hazes verbrak in november de relatie tussen hem en de 16 jaar oudere Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André Jr. (3). “De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar ze hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan”, klonk het toen in een persbericht. “Dat mocht helaas niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit.” Iets later gaf een duidelijk gekwetste Monique op Instagram echter haar eigen versie van de feiten. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw, met wie hij al een tijdje contact heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar pijnlijker.” Die andere vrouw bleek Bridget Maasland te zijn, de 45-jarige presentatrice die best een goede vriendin was van Monique. De zanger kreeg de afgelopen tijd heel veel kritiek over de manier waarop hij zijn vriendin ‘inruilde’ voor een andere vrouw.

Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 03 jan. 2020 om 15:07 CET