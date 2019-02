André Hazes doet opvallende bekentenis: “Vaak naar een prostituee gegaan” MV

27 februari 2019



Bron: TV Familie 0 Showbizz André Hazes (25), de zoon van wijlen André Hazes, gaf in 2018 zijn eerste grote soloconcert in Vlaanderen. ‘Leef’ is ook bij ons een heel dikke hit. Bij ‘Van Gils en Gasten’ mocht André er zelfs een gouden plaat voor ontvangen. Met ‘Ik haal alles uit het leven’ heeft André zijn eigen ­realitysoap op tv, bij ons op VIJF. Daarin is hij heel openhartig, net als in TV Familie.

André ­Hazes Jr. vormt al enkele jaren een koppel met Monique. “Als we elkaars levenspatronen naast elkaar leggen, denk ik dat we steeds meer naar elkaar toe groeien”, zegt de zanger. Met Monique heeft André dan ook het grote liefdesgeluk gevonden. Een enorm verschil met vroeger, toen hij regelmatig prostituees opzocht. “Ja, ik was een losbol en heb vaak betaald voor die dingen”, bekent André Hazes Jr.

“Waarom ik prostituees bezocht? Ik vond dat fantastisch. Dat was het. Ik vond dat het meest relaxte in die tijd. Van mijn vijftiende tot mijn achttiende. Gewoon naar binnen, geen hoofdpijn, hup, klaar. Het was niet zo dat ik er zeven dagen per week zat. Ook geen drie dagen per week. Maar ik was het zo beu: iemand tegenkomen in de stad, haar meenemen en daarna die stress: gaat ze wel naar huis? Daar heb ik nooit wat aan gevonden. Daarom kan ik ook zo trouw zijn in mijn relatie”, vertelt André. “Ik ben geen jongen die het leuk vindt iemand te ontmoeten, snel een wip te maken, en dan is het weer voorbij. Tuurlijk, ik ben jong, dus ik hou van bepaalde dingen. Maar ik vind de liefde veel belangrijker dan alles op het spel te zetten. Ik heb dat nooit begrepen.”