André Hazes denkt corona-besmetting al achter de rug te hebben: “Alle symptomen maar niet getest” MVO

10 april 2020

16u31

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes is er vrij zeker van dat hij en zijn vriendin Monique besmet zijn geraakt met het coronavirus. De twee hadden alle symptomen maar zijn niet getest.

“Ergens iets in mij zegt dat ik het al heb gehad”, zegt André tegen Shownieuws. “Want ik ben een tijd ziek geweest, en verkouden en hoofdpijn en eigenlijk alle symptomen die er waren, dus ik denk dat ik het heb gehad. Moon en ik, allebei hadden we symptomen. En Moon had een beetje vocht achter de longen.”

Vrienden van het stel werden wel positief getest. “Dus eigenlijk ben er ik ergens gewoon wel zeker van.”

Inmiddels is André weer kerngezond. Zo startte hij donderdagavond met zijn eerste online programma.