André Hazes deelt opmerkelijke foto met vader en zoontje: “Dan toch heel even samen”

André’s vader overleed in september 2004, maar werd door het wassenbeeldmuseum Madame Tussauds - een populaire toeristische attractie in Amsterdam - in zekere zin terug tot leven gebracht. Zo weet Dré’tje, het vierjarige zoontje van André, tenminste precies hoe zijn grootvader eruit zag. De kleuter bezocht het museum samen met zijn papa, waardoor de ‘onmogelijke foto’ tot stand kwam.