André Hazes bijt van zich af: "Deze keer is het niet mijn schuld"

"Dat vond ik nog het heftigste aan haar post. Ik zou nooit bij mijn kind weggaan", klonk het gisteren in het interview met RTL Boulevard. "Ik wilde het Dré (hun zoontje van 4, red.) vertellen, want papa was er al weken klaar mee. Maar zij wilde alles via een kinderpsycholoog doen."

"Weet je waar het ook een beetje fout gaat? Ik heb natuurlijk altijd Monique op handen gedragen, en ik heb altijd het boetekleed aangetrokken. Ook op momenten dat het eigenlijk echt niet nodig was", klonk het nog. "Maar dat doe je uit liefde en uit respect voor de moeder van je kind. Zij is een soort van god, en ik ben de lul. En dat vind ik prima. Heb ik met een heel lief, warm hart gedaan. Alleen, als het dan een keer niet zo is, is het ook echt niet zo. En dat moeten mensen van me aannemen."