André Hazes bevestigt hereniging met Monique: “Ik ben voor altijd van jou” BDB

27 februari 2020

21u47

Bron: Instagram 4 Showbizz André Hazes (25) steekt het niet meer onder stoelen of banken: hij is definitief herenigd met Monique Westenberg (43). De zanger deelde een romantische foto op Instagram. “Ik ben voor altijd van jou”, schreef hij daarbij.

Dat het liefdesparcours van André Hazes de voorbije maanden een hobbelig parcours kende, is een understatement. Eind vorig jaar verbrak hij zijn relatie met Monique, waarmee hij een zoon heeft, en koos hij voor voor nieuw liefdesgeluk bij presentatrice Bridget Maasland. Maar die relatie eindigde even abrupt als ze begonnen was. Na amper drie maanden, en een heleboel romantische Instagramposts, bleek het nieuwbakken stel uit al elkaar uit te zijn.

Al snel waren er tekens van een hereniging met Monique. Zo brachten de twee beiden enkele dagen door op Curacao, waar enkele opvallende foto’s van opdoken. Eenmaal terug thuis in Nederland, bracht de zanger volgens Privé de nacht door bij zijn ex. Toen de aanwezige pers hem vroeg of dat betekende of alles nu weer goed was, reageerde hij slechts met een lach.

Met een romantische foto op Instagram bevestigt André nu dat de hereniging met Monique definitief is. Bij het kiekje, dat genomen werd in het restaurant Vandal in Rotterdam, deelde de zanger de veelzeggende songtekst van het nummer ‘Faithfully’ van Journey. “Ze zeggen dat de weg geen plek is om een familie te starten. Onder de streep is het jou en mij. En van een muzikant houden, gaat niet altijd op de manier die normaal is. Maar girl, blijf bij mij. Ik ben voor altijd de jouwe”, is er te lezen.