André en Monique willen in buitenland trouwen

TV Voor het eerst een zwarte actrice als histori­sche koningin Anne Boleyn in dramareeks: “We willen een feministi­sche kijk op haar leven tonen”

14:13 Jodie Turner-Smith (34) wordt de eerste zwarte actrice die de rol van Anne Boleyn vertolkt in een film of tv-rol. Ze zal te zien zijn in een nieuwe dramareeks over het tijdperk van The Tudors, op het Britse Channel 5.