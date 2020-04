André en Monique verbergen voortaan zoontje op social media LOV

03 april 2020

07u58

Bron: ANP 0 Showbizz André Hazes (26) en Monique Westenberg (43) proberen hun zoon André jr. minder te laten zien op sociale media. Met het oog op het volgende schooljaar hopen ze dat hij zo minder wordt herkend, laat het duo weten aan RTL Boulevard.

De kleine André jr. (3) duikt regelmatig op in filmpjes en op foto’s van zijn ouders. De laatste tijd bedekte vader André het gezicht van zijn zoontje al met verschillende emoji’s.

Toch lijkt het geen drastisch besluit, want alle eerder geplaatste foto’s en video’s staan nog gewoon online. Monique deelde donderdag bovendien een nieuwe serie foto’s waarop te zien is dat ze samen met André jr. paastakken aan het versieren is.

Kleine jongen

André jr. was eind vorig jaar ook al het onderwerp van een rel tussen zijn vader en weekblad Privé. Het jongetje stond op de cover van het blad met daarbij de tekst “Kleine jongen. Hoe leg je hem dit uit” doelend op de toenmalige breuk tussen André en Monique en zijn korte romance met Bridget Maasland. De zanger vond dat grensoverschrijdend. Hoofdredacteur Evert Santegoeds vond het in eerste instantie wel kunnen omdat André en Monique voortdurend foto’s van André jr. delen.

