Andie MacDowell: “Managers wilden niet dat ik mijn grijze haren zou tonen”

Andie MacDowell stond met een prachtige Prada-jurk op de rode loper van het filmfestival van Cannes voor de première van nieuwe film ‘Annette’, maar het was vooral haar kapsel dat met de aandacht ging lopen. De actrice koos er namelijk voor om haar grijze lokken niet langer te verbergen. Al was niet iedereen daar blij mee: “Mijn managers zeiden tegen me: ‘Het is nu niet het moment’. En ik antwoordde: ‘Ik denk dat je daar fout zit. Ik ga veel krachtiger zijn als ik zelf omarm waar ik nu ben in m’n leven. Het is tijd: binnen twee jaar ben ik 65 jaar oud. Als ik het nu niet doe, ga ik de kans niet meer hebben om die peper-en-zoutkleur te laten zien", klonk het in Vogue.

Donker en zilver

MacDowell voegde er nog aan toe dat het best vreemd is dat grijs haar voor vrouwen in Hollywood nog steeds opvallend is, terwijl mannelijke acteurs eerder lof krijgen voor hun grijze lokken. “Ik vergelijk mezelf graag met George Clooney”, lachte de actrice dan ook. “Waarom niet? Ik zeg nu al een tijdje dat het tijd voor mij was om die verandering te ondergaan. In het begin was ik voorzichtig, want ik wilde niemand voor het hoofd stoten. Dus ik probeerde uit te vogelen hoe ik pruiken kon dragen om mensen te plezieren. Maar toen ik het deed, werd het me duidelijk dat ik gelijk had om m'n instinct te volgen. Ik heb me nooit krachtiger gevoeld. Ik voel me eerlijker, alsof ik niet doe alsof. Ik omarm waar ik op dit moment in m’n leven ben."