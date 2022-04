"Anders wil ik wel naar het jubileum van de Queen gaan": hoe Thomas Markle dochter Meghan het leven zuur blijft maken

Tegenwoordig kent de wereld Thomas Markle als de loslippige vader van Meghan Markle, maar in het verleden was de vader van de ex-‘Suits’-actrice niet alleen een gekende, maar ook een gerespecteerde lichtregisseur in Hollywood. Thomas Markle werkte in zijn jonge jaren op de sets van bekende shows zoals ‘Married With Children’, ‘The Facts of Life’ en ‘General Hospital’. In 1986 werd hij zelfs genomineerd voor een Primetime Emmy, in de categorie ‘Beste Belichting’. In 2011 won hij ook nog een Daytime Emmy voor zijn werk bij ‘General Hospital’. Later dat jaar ging vader Markle met pensioen en verhuisde hij naar een kuststadje in Mexico. Jarenlang werd er met geen woord gerept over de ex-lichtregisseur, maar toen prins Harry en Meghan in november 2017 hun verloving aankondigden, zag Thomas zijn kans schoon om zijn plek in de schijnwerpers opnieuw op te eisen.