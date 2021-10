Andere acteur loste ook al twee schoten met ‘niet geladen wapen’ op set van 'Rust’

“Er zijn twee mensen per ongeluk neergeschoten op onze filmset. We hebben onmiddellijk hulp nodig. Stuur iemand naar Bonanza Creek Ranch, komaan!” Het was de hoofdregieassistente van de western ‘Rust’ die drie dagen geleden de hulpdiensten belde, nadat acteur Alec Baldwin (63) tijdens de opnames per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins (42) doodschoot en regisseur Joel Souza (48) verwondde. Dat deed hij met een wapen dat in principe geladen moest zijn met losse flodders, maar nu toch een échte kogel had afgevuurd.