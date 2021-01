Ancienne Belgique lanceert nieuwe look en alternatief online programma

Brussel Brusselse festivals wachten quasi unisono overheids­richt­lij­nen af: “Er ligt maar één scenario op tafel”

21 januari De zomer van 2021 moet ook in de hoofdstad de terugkeer van zorgeloze zomerfestivals inluiden, maar als er één ding is dat 2020 ons heeft geleerd is het wel dat niets nog zeker is. De Brusselse festivals klinken dan ook realistisch als het op hun slaagkansen voor 2021 aankomt. We leggen ons oor te luister bij Couleur Café, Brussels Summer Festival, Boterhammen in het Park en Feeërieën.