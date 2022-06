ANALYSE. VTM maakt sterkste beurt in 20 jaar, verjonging loopt stroef bij Eén: dit was het voorjaar van onze tv-zenders

TV-minnend Vlaanderen was afgelopen voorjaar vooral in de ban van ‘The Masked Singer’. Die VTM-zoektocht naar de ware identiteit van Miss Poes, Konijn en Radijsje was goed voor de absolute topplaats in de lijst van best bekeken programma in het voorjaar (periode 1 januari-31 mei). ‘The Masked Singer’ topte met 1.907.046 kijkers.