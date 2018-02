Analisten voorspellen: "Black Panther gaat records breken" EDA

10 februari 2018

17u11 0 Showbizz Superheldenfilms hebben het tegenwoordig een stuk minder makkelijk om bioscoopkassa's aan het rinkelen te brengen. Denk maar aan de recente flop van DC Comics' 'Justice League'. Analisten zijn het echter roerend eens dat 'Black Panther' niet eenzelfde lot zal ondergaan: Sterker, ze voorspellen dat de Marvel-film het komende weekend alle records zal breken in de VS.

Op basis van de bizarre voorverkoopcijfers van de film wordt geschat dat hij in het eerste weekend 150 miljoen dollar gaat opbrengen. Nog nooit eerder werden er voor een bioscooptitel over een superheld zo veel tickets van tevoren verkocht.

De film over het beroemde Marvel-personage geldt nu al als een mijlpaal omdat die bijna geheel uit een zwarte cast bestaat. Bovendien prijzen critici het onderliggende sociaal-kritische commentaar in het verhaal. De Amerikaanse media hebben 'Black Panther' om die redenen al uitgeroepen tot 'een fenomeen'.

'Te weinig donkere acteurs'

De laatste jaren kwam er veel kritiek op Hollywood die te weinig donkere acteurs zou casten. Ook werd de filmsector 'whitewashing' verweten, oftewel het casten van blanke acteurs als donkere en Aziatische en latino personages. Steven Spielberg zou dit ook willen counteren door een latino cast in te lijven voor de verfilming van 'West Side Story'.

Verhaal

'Black Panther' staat grotendeels los van de andere Marvel-films en vertelt over T'Challa (Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.

De superheldenfilm is gemaakt door de jonge regisseur Ryan Coogler, die eerder veelgeprezen drama's als 'Fruitvale Station' en 'Creed' afleverde. De hoofdrollen naast Boseman worden vertolkt door Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Andy Serkis en Martin Freeman.

'Black Panther' draait vanaf woensdag ook in de Vlaamse bioscopen.