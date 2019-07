Exclusief voor abonnees An Swartenbroekx wordt vandaag 50 jaar: “Klagen over ouder worden zou hypocriet zijn” CD

11 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In de herhalingen van ‘F.C. De Kampioenen’ wordt An Swartenbroekx amper ouder, maar de actrice blaast vandaag, op 11 juli, wel degelijk 50 kaarsjes uit. “Natuurlijk blik ik soms vol weemoed terug op die jaren zonder verantwoordelijkheid. Maar ik ben gelukkig met wie ik nu ben”, zegt ze in Story.

Je zou het haar niet nageven, en ook haar Kampioenen-personage Bieke lijkt de verpersoonlijking van eeuwige jeugd, maar deze week wordt de immer goedlachse An Swartenbroekx vijftig. Of beter gezegd: ‘al’ vijftig, want voor het eerst heeft ze het best moeilijk met haar leeftijd. “Ik kijk absoluut niet uit naar mijn verjaardag. Normaal heb ik daar geen problemen mee, maar vijftig betekent wel dat je een halve eeuw oud bent, hé”, lacht An. “Daarom heb ik de grote feestelijkheden twee jaar geleden al laten doorgaan. Ik heb toen voor mijn 48ste verjaardag een tuinfeest gegeven voor vrienden en buren. Als grap hadden zij overal vlagjes met ‘50’ opgehangen, om mij al te laten wennen aan het idee... Dit jaar hou ik het heel rustig, met een klein familiefeestje. Ik ben wel net terug van een reisje met mijn man Guido en een bevriend koppel. In mijn geliefde Andalusië zijn we heel toepasselijk mijn 49ste levensjaar gaan uitwuiven.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis