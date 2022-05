An Swartenbroekx verhuist naar Spanje met haar man: “Ik hoop wel dat het lachen ons niet vergaat”

TV Werner De Smedt krijgt biografie in ‘Familie’: “Rudi mag serieuze ruzie met Zjef verwachten”

Feest in ‘Familie’. Wolff & Bos-hoofdontwerper Rudi Verbiest (Werner De Smedt) stelt zijn langverwachte autobiografie voor. Toen echtgenoot Zjef (Jan Van den Bosch) enkele weken geleden de proefdruk van de memoires onder ogen kreeg, was hij zo ontdaan door diens openhartigheid, dat hij de uitgave wilde tegenhouden. “Dat heeft alles te maken met de wilde verhalen van Rudi in China”, vertelt Werner aan Jarne. Ontdek de geheimen van Rudi in een nieuwe Showbits.

