An Swartenbroekx verhuist naar Spanje met haar man: “Ik dacht: hier wil ik oud worden”

De liefde voor Spanje zit er al lang ingebakken bij An Swartenbroekx, al van toen ze er zestien jaar geleden op huwelijksreis ging. De droom om er ooit een huisje te kopen, ontstond toen ook. “In oktober kreeg ik een opdracht om 17 scenario’s te schrijven. Het grauwe België werkte niet echt inspirerend, dus boekte Guido een hotelletje in Spanje. Wat ik niet wist, is dat hij ook ‘huisbezoeken’ had gepland”, vertelt Swartenbroekx in Story. “Het tweede huis dat we bezochten, bij het charmante dorpje Arenas, had amandelbomen, vijgen, avocado’s… en zicht op zee. Opnieuw een coup de foudre. Ik dacht: hier wil ik oud worden.”