An Swartenbroekx verhuist naar Spanje met haar man: “Hier wil ik oud worden”

Celebrities Ondanks de jarenlange ruzie: Liam Gallagher zou een nier afstaan aan broer Noel

Noel en Liam Gallagher hebben al vele jaren ruzie met elkaar nadat hun band Oasis in 2009 uit elkaar ging. Toch zouden de twee elkaar in noodsituaties niet in de steek laten. Zo vertelde Liam dat hij zonder enige twijfel een nier zou afstaan aan zijn broer Noel als hij die nodig zou hebben.

30 mei