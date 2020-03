An Swartenbroekx over laatste wens van Johny Voners: “We wilden hem met een privéjet naar Kaapstad brengen” BDB

19 maart 2020

07u26 10 Showbizz Het overlijden van Johny Voners blijft nazinderen, niet in het minst bij z’n collega’s van ‘F.C. De Kampioenen’. An Swartenbroekx, die Bieke speelt in de serie, vertelt in het Eén-programma ‘Vandaag’ over de moeilijke laatste momenten van de acteur. “We hebben er alles aan gedaan om z’n laatste wens in vervulling te laten gaan: met het hele gezin naar Kaapstad reizen. Helaas is dat niet meer gelukt”, zegt ze emotioneel.

De meest geliefde keeper van Vlaanderen is niet meer. Johny Voners stierf dinsdag op 74-jarige leeftijd aan huidkanker. An Swartenbroekx en haar man Guido, collega’s en zeer goede vrienden van de acteur, praatten in ‘Vandaag’ over de moeilijke laatste weken van Johny. “We waren de laatste maand echt heel close”, vertelt Guido. “Johny en z’n vrouw Annemie hadden nood aan onze aanwezigheid. We hebben hem heel snel achteruit zien gaan.”

Johny had voor z’n overlijden nog één grote droom: voor z’n 75ste verjaardag met het hele gezin naar Kaapstad reizen. “Ze zijn een heel jaar met de voorbereidingen bezig geweest”, vertelt An. “Toen hij begin februari te horen kreeg dat de kanker uitgezaaid was in z’n hersenen, vielen de plannen in het water. Toch zetten we alles op alles om hem daar nog te krijgen. Annemie is een ontzettend straffe madam. We vonden zelfs een veel te dure privéjet om hem te vervoeren. Maar z’n toestand is dan toch heel snel achteruit gegaan. De ziekte heeft elke dag een stukje Johny afgenomen. En door de coronacrisis konden we het reisplan definitief schrappen.”

In shock

De kinderen van Annemie verblijven op dit moment wel in Kaapstad. “Zij waren al naar ginder vertrokken”, vervolgt An. “Da’s extra pijnlijk, want ze hebben nog geen afscheid kunnen nemen.” Ook de ‘F.C. De Kampioenen’-ploeg heeft het bijzonder moeilijk met het overlijden van Johny. “We zijn in shock”, vervolgt An geëmotioneerd. “We bellen ontzettend veel met elkaar. We willen samen zijn. Niet iedereen heeft afscheid kunnen nemen en dat is niet makkelijk.”

Zelf heeft An wel op een mooie manier afscheid kunnen nemen. “Ik heb hem gezegd dat ik hem graag zie en dat ik hem ongelofelijk ga missen. Hij zei: ‘Ik ga u ook missen meske, maar ik ga het niet meer beseffen.’ Johny was een ontzettende knuffelaar en een levensgenieter. Zo zal ik hem blijven herinneren.”

Niels Destadsbader: “Merci, dat ik jou een vriend mocht noemen”

Ook Niels Destadsbader, die in ‘F.C. De Kampioenen’ de rol van Ronaldinho vertolkt, deelde op Instagram een mooie boodschap. “Weet je het nog, Johny? Jij en ik, afspraak om 6u aan de Watertoren. En geen minuut later, want te laat komen, daar had jij een bloedhekel aan”, schrijft hij. “Samen hebben we vele uren gesleten in de auto, op weg naar de rest van ons ploegske. ‘De jonge gasten zijn er hé’, zei je altijd bij het aankomen. Man, wat kon jij geestig zijn.”

“Als we lang moesten wachten op de set, maakte je vaak hetzelfde grapje”, vervolgt Niels. “’Bij mijn films in Amerika gaat dat allemaal veel rapper.’ Of... ‘George Clooney was al lang naar huis gegaan.’ Maar jij was niet alleen ‘grappig zijn’. Jij was veel meer dan dat. Lief, warm, zacht en ontzettend verliefd op uw Annemieke. ‘Ze zit mij gegoten als een handschoen’, stuurde je me op een dag. Het was zo schoon om jullie samen te zien. Merci, Johny, dat ik jou een vriend mocht noemen. Alhoewel, wij met ons bendeke noemen onszelf geen vrienden. Wij zijn familie voor het leven en dat zullen we ook altijd blijven.”

