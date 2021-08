An Swartenbroekx interviewt Saartje Vandendriessche over de hechte band met haar dochter Mille: “Ik was echt het type ploetermoeder”

ShowbizzSaartje Vandendriessche (46) is zich er goed van bewust dat ze soms een strenge mama moet zijn voor haar dochter Mille (12), die halftijds bij haar papa woont. In een interview met An Swartenbroekx vertelt ze over hun hechte band. “Vroeger was ik niet consequent genoeg. Ik ben altijd dankbaar geweest als mensen mij erop wezen dat kinderen structuur nodig hebben. Pas toen Mille me zélf zei dat ze graag op tijd wilde komen op school, schoot ik wakker.”