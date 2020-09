An Pierlé over strijd tegen borstkanker: “Ik heb mezelf een zwaar dieet opgelegd en alle suikers gebannen” Redactie

23 september 2020

11u00

Bron: HUMO 1 Showbizz Normaal gezien had An Pierlé (45) vorig jaar de twintigste verjaardag van haar debuutplaat ‘Mud Stories’ (1999) gevierd door ze integraal te spelen in AB, maar net toen gooide borstkanker haar leven overhoop. In HUMO vertelt ze over haar strijd tegen de ziekte. “Achteraf bekeken was mijn kankerdiagnose een geschenk.”

Op haar 44ste kreeg An de verontrustende diagnose, volgens haar mede veroorzaakt door haar drukke leven. “Volgens mij is het een combinatie: als je én een beetje te veel feest, én te veel werkt, én te weinig slaapt, én te veel stress hebt, én dan ook nog eens emotioneel in de knoop zit, dan zegt je lichaam op een bepaald moment: ‘Het gaat niet meer.’ Zelfzorg is iets wat veel mensen door de drukte van het leven verwaarlozen”, vervolgt ze nog. “Zelfs toen ik vóór mijn diagnose naar mijn gynaecoloog belde om te vertellen dat ik op controle wilde komen, zag ik de ernst er niet van in. Ze zei: ‘De vorige controle was twee jaar geleden, dus het zal wel oké zijn.’ Toen heb ik niet voet bij stuk gehouden en gezegd dat ik toch liever zo snel mogelijk een afspraak wilde, ook al voelde ik harde plekken in mijn borst. Ik was jong en had borstvoeding gegeven: ik dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen. Erg, hè. Dat zou me nu niet meer overkomen.”

Weer gezond

“Na de chemo lag ik drie dagen in bed, maar heb ik geen enkele keer moeten overgeven: ik nam om het kwartier een lepeltje sap van geraspte gember. In het ziekenhuis vroegen ze vlak voor een chemobehandeling: ‘Heb je de cola al klaargezet tegen de misselijkheid?’ Terwijl ik suiker als brandstof voor tumoren zie - je bent wat je eet, hè. Ik heb mezelf dus een zwaar dieet opgelegd en alle suikers gebannen. Wel: vlak voor mijn operatie was er geen spoortje kanker meer te vinden!”

De kanker heeft haar veranderd. “Mensen mogen gerust denken dat ik veranderd ben in een esoterisch iemand, maar ik vind van mezelf dat ik nu veel gegronder in het leven sta. Achteraf gezien was mijn kankerdiagnose een geschenk.” Intussen ziet het er goed uit voor Pierlé. “Afgelopen week had ik mijn eerste grote controle: alles was in orde. Maar twintig jaar geleden was ik er met dit soort agressieve hormonale kanker sowieso niet meer geweest.”

Lees het hele interview met An Pierlé deze week in HUMO.

LEES OOK

Jeroom verloor broer en vader aan kanker: “Ik leef zo gezond mogelijk, dat ben ik hen verschuldigd”