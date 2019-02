An Lemmens werd slachtoffer van fake news: “Nee, ik ben niet ontslagen” TDS

20 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Wie dezer dagen wat zit te scrollen op de sociale media kan wel eens op een zeer opmerkelijk bericht stuiten: An Lemmens (38) ontslagen door VTM! Dat beweert althans één of andere dubieuze Poolse Facebookpagina, genaamd Nail-icious. Dat meldt TV Familie. Volgens het nepartikel werd de presentatrice zonder pardon aan de deur gezet omdat ze andere schoonheidsproducten zou gebruikt hebben dan de zender haar heeft voorgeschreven. An moest kiezen tussen haar job bij VTM en het voortzetten van haar eigen lijn beautyproducten...

“Fake news”, reageert An Lemmens verontwaardigd. “Néé, ik ben niet ontslagen door VTM. Néé, ik verkoop geen huidverzorgingsproducten. Dit is een malafide organisatie die mijn naam en foto misbruikt en vals nieuws post om onwetende mensen hun bankrekening te plunderen.”

An vraagt haar volgers om het kwestieuze artikel te rapporteren aan Facebook. Zo kan het netwerk de advertentie en de bijbehorende pagina offline halen. “Als je dergelijke berichten ziet passeren, klik dan NIET op de link om het bericht te lezen”, aldus An. “Maar rapporteer het als misbruik of fake news door op de drie puntjes rechtsbovenaan te klikken. Dankjewel.”

Zorgwekkend

Wat denken ze bij VTM van deze toch wel zorgwekkende zaak? Kunnen zij hun schermgezichten überhaupt beschermen tegen dit soort malafide praktijken?

“Wij hebben An Lemmens inderdaad geholpen om dit bericht te rapporteren als zijnde fake news. Onze juridische dienst zal zeker ook bekijken of er verdere stappen kunnen ondernomen worden”, laat VTM-woordvoerster Sara Vercauteren weten. En ook op de sociale media laten Ans volgers massaal weten dat ze het bericht hebben gerapporteerd: “Ik had het al voorbij zien komen en was er zeker van dat het fake nieuws was. Maar ik heb het toen niet gerapporteerd. Dat zal ik nu ­zeker doen, An! Verder nog veel succes met alles wat je doet”, is de teneur van de reacties.

Ook Goedele en Evi...

An Lemmens is echter niet de enige BV die met fake nieuws wordt geconfronteerd: er doet ook een vals artikel de ronde waarbij een foto van nieuwsanker Goedele Wachters (43) wordt misbruikt. “Miljonair geeft zijn fortuin weg op het internet. Enkel een geldig identiteitsbewijs en internettoegang zijn nodig om deel te nemen”, staat bizar genoeg onder de foto van Goedele.

Wie doorklikt komt vervolgens op een pagina terecht die je naar je bankgegevens vraagt, wat alle alarmbellen natuurlijk doet afgaan.

Recent diende ook Evi Hanssen (40) een klacht in nadat er valse berichten over haar werden verspreid. Daarin stond dat ze is afgedankt, maar dan door de Nederlandse tv-zender NPO1. Evi is namelijk ook over de grens een bekend tv-gezicht. Net als bij An zou ook Evi’s lijn verzorgingsproducten de reden van het ontslag zijn. Weer fake nieuws, dus!

Blauw oog

“Dit is werkelijk belachelijk”, zegt Evi. “Ze nemen mijn naam en verzinnen een titel waarop mensen zouden klikken. Alleen al door het artikel aan te klikken komen er inkomsten binnen bij die website.”

Ook vorig jaar was Evi Hanssen het mikpunt van internetbedrog. Toen circuleerden foto’s waarop ze te zien was met een blauw oog. En die beelden werden bizar genoeg gebruikt om antirimpelcrème te promoten! Volgens de valse site zou dat product hét alternatief zijn voor plastische chirurgie. Dikke zever, dus.

Faillissement

En dan is er ook nog Eddy Planckaert (60). Hij stapte naar het gerecht nadat er lasterlijke nepberichten over hem werden verspreid. Op Facebook verschenen berichten met titels als “Eddy Planckaert onthult hoe hij na een faillissement 2,3 miljoen euro verdiende. Volgens hem kan iedereen dat.” En ook: “Spring van faillissement naar miljoenen: mis deze kans niet.” Daarin wordt uitgelegd hoe Eddy Planckaert van een faillissement zou zijn hersteld dankzij een online bitcoinplatform.

Bij die nepberichten staan foto’s van een breed lachende Eddy met een knalrode sportwagen en een kapitale villa. En altijd het citaat: “Iedereen moet deze kans grijpen!”

De website en het bericht in kwestie zien er op het eerste gezicht professioneel gemaakt uit. Maar wie grondig doorleest, ontdekt dat de tekst bol staat van de taalfouten. Bovendien staat onderaan de pagina een commerciële link, wat toch ook de wenkbrauwen zou moeten doen fronsen.

Officiële klacht

De familie Planckaert ontdekte het bericht via Facebook. Het ging al snel een eigen leven leiden, omdat het door mensen werd gedeeld. De advocaat van de familie ondernam meteen actie, wellicht bij de rechtbank van Gent.

“We leggen een officiële klacht neer, temeer omdat dit zich aan het uitbreiden is”, stelde Eddy Planckaert zich strijdvaardig op.