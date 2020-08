An Lemmens tikt Thibaut Courtois op de vingers na omstreden foto met tijgerwelp TDS

29 augustus 2020

16u24

Bron: Instagram 12 Showbizz Een foto die Thibaut Courtois (28) op zijn Instagramprofiel heeft gedeeld doet bij An Lemmens (39) de wenkbrauwen fronsen. De Rode Duivel bracht onlangs met zijn gezin een bezoek aan een Spaanse zoo en poseerde daar trots met enkele dieren, waaronder een tijgerwelp. Iets waar An Lemmens als dierenrechtenactiviste niet mee akkoord gaat: via de sociale media wil zij voor eens en altijd duidelijk maken dat het “niet schattig” is om met wilde dieren op de foto te gaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Qualitytime voor Thibaut Courtois, zo laat hij weten op Instagram. De doelman van Real Madrid trok er met zijn dochtertje Adriana (5) en zoontje Nicolás (3) een dagje op uit en het trio werd ook vergezeld door zus Valerie Courtois. Het gezelschap bracht een bezoek aan de zoo van Castellar de la Frontera en amuseerde zich daar kostelijk. Op Instagram postte de Limburger foto’s en filmpjes van hun ontmoeting met enkele tijgerwelpjes, een aapje en een kleurrijke papegaai. Hij bedankte de dierentuin achteraf ook voor de gastvrijheid. “Bedankt om ons jullie werk te laten zien en om te tonen wat jullie allemaal doen voor deze dieren. Ga er eens langs, het is zeker de moeite”, raadde hij zijn volgers ook nog aan.

(lees verder onder de foto)

Waarschuwen

Ook An Lemmens - die zich al veel langer inzet voor dierenwelzijn en allerlei organisaties steunt - zag de beelden, en ze grijpt het moment aan om te waarschuwen. “Welpjes knuffelen is niet schattig”, reageert zij via Instagram Stories, waar ze niet alleen haar ongenoegen uit, maar haar volgers ook wil informeren over de gevaren. “Ik ga het blijven herhalen: wilde dieren zijn geen knuffels”, vervolgt ze. “Interactie is nooit oké. Maakt niet uit of dat gebeurt in een opvangplaats, een zoo of langs de kant van de weg.”

De VTM presentatrice gaat er evenwel van uit dat Courtois niet op de hoogte is van dergelijke wantoestanden. “Ik geloof dat Thibaut Courtois en z’n familie echt een hart voor dieren hebben, maar dat ze onwetend zijn over deze praktijken”, laat Lemmens nog weten. “Zoals veel andere mensen. Dat media hier niet kritisch over zijn en deze vorm van dierenleed verheerlijken maakt me echt triest.”

LEES OOK:

Algemeen Boerensyndicaat niet blij met filmpje van dierenrechtenactiviste An Lemmens: “Ze weet niet hoe het zit, maar drukt wel haar stempel”

Na kritiek van Eline De Munck op collectie An Lemmens: “Gelijkaardigheden berusten louter op toeval”