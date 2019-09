An Lemmens strijdt tegen dierenleed: “Elk leven moet leefbaar zijn” KD

04 september 2019

13u45

Bron: GAIA 1 Showbizz An Lemmens (38) heeft een groot hart voor dieren. Dat bewees het VTM-gezicht in het verleden al meermaals, ondermeer door haar strijd tegen broodfok. In een gesprek met GAIA legt de presentatrice uit waarom dieren haar zo na aan het hart liggen. “Elk leven moet leefbaar zijn”, zegt ze.

De blondine was als kind al gek van dieren, maar haar strijd begon pas echt toen haar hond Mellow stierf. Het diertje was een slachtoffer van broodfok, aldus An. “Ik startte met mijn ‘Pin Up Pup’-project om mensen te sensibiliseren over de gevaren van broodfok. Daarnaast wilde ik ook adoptie in een positiever daglicht plaatsen.”

In het interview met GAIA haalt An ook hard uit naar broodfokkers. Ze neemt zonder slag of stoot het woord ‘criminelen’ in de mond. “Ik ben door meerdere broodfokkers voor de rechtbank gedaagd. Dat is voor hen een vorm van intimidatie”, vertelt ze. “Maar ik kreeg telkens over de hele lijn gelijk, ook wanneer ze in beroep gingen.” De presentatrice van ‘The Voice van Vlaanderen’ legt ook uit waarom zij zo hard tekeergaat tegen de veroorzakers van het dierenleed. “Dieren hebben zelf geen stem, maar we delen deze planeet wel met hen en we moeten daar respect voor hebben. Elk leven moet leefbaar zijn. Ik wens elk levend wezen een liefdevol leven toe.”

De Qmusic-stem roept ook op tot een dringende verandering van de algemene mentaliteit. “We vinden het doodnormaal dat een dier een consumptieproduct is geworden. Mensen staan er niet bij stil dat die steriel verpakte kippenbil in de supermarkt ooit aan een levend dier heeft gezeten.” Al merkt ze wel dat er meer mensen zijn die zich daartegen beginnen uit te spreken. Ook voor hen heeft An een boodschap. “Hoe minuscuul je bijdrage ook lijkt, je verandert wel degelijk iets. Het is fijn te weten dat er nog dierenvrienden zijn die aan de loodzware kar trekken. Het zijn vaak de kleine dingen die op het einde van de dag een verschil maken.”