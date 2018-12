An Lemmens reageert op geruchten rond haar nieuwe liefde: “Nee, het is niet Niels Destadsbader” KDL

11 december 2018

11u56

In de podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over' van Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vertelde An Lemmens gisteren dat ze opnieuw verliefd is. Wie de gelukkige is, wil An (nog) niet kwijt, maar heel wat Facebookgebruikers denken alvast te weten wie die nieuwe man in haar leven is.

“Net op het moment dat ik dacht dat mijn dochter en ik voor altijd met ons twee zouden zijn, is er een fantastische man op mijn pad gekomen. Voilà, een primeur voor jullie. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen, want het is niet dat wij al jaren samen zijn. Het is ook niet dat ik al goed weet wat en hoe maar ik weet wel dat ik verliefd ben. En na een hele zware en traumatische scheiding is het heel fijn om me terug verliefd te voelen”, vertelt An openhartig aan Maarten en Dorothee.

De presentatrice vertelt in de podcast ook meer over de vechtscheiding met kunstenaar Arne Quinze drie jaar geleden, met wie ze dochtertje Zappa Rosa (4) kreeg. Die veranderde haar kijk op relaties en de liefde even. “Ik ben heel hard gekwetst ­geweest. Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen te zijn. Zoiets wilde ik mezelf niet meer aandoen. Ik dacht dat ik mezelf nooit meer zou durven open te stellen. Bovendien had ik geen nood aan iemand anders in mijn leven. Ik wil dat mijn dochter stabiel opgroeit. De boel mag ­ontploffen, zij blijft mijn prioriteit. Ons leventje mag geen duivenkot worden waar partners zomaar binnen en buiten vliegen. Maar dan word je plots verliefd, en verdwijnt alle ratio. Dan denk je: ‘foert, we zullen wel zien’. Want zelfs al loopt het mis, je komt dat weer te boven.”

(Lees verder onder de foto)

Privéleven

Wie de man is die haar weer vlinders in haar buik geeft, wil An niet kwijt. Net als in het verleden wil ze haar persoonlijk leven graag afschermen, en dus ook de mensen die ze graag ziet. “Ik hou mijn dochter uit de buurt van camera’s, en ook in mijn relaties ben ik voorzichtig. Als mijn partner zelf geen bekend persoon is, mag ik niet beslissen om hem wel in de spotlight te zetten.” Maar dat ze dolverliefd is, mag iedereen weten. “Weer verliefd zijn voelt als een ­geruststelling, ja. Na mijn scheiding dacht ik nooit meer de kracht te zullen vinden om erbovenop te geraken. Maar een hart ­geneest altijd. Nu ben ik weer even stapelverliefd als een zestienjarige. Had ik een map, ik schreef zijn naam er honderd miljoen keer op”, besluit ze.

Boer Jan of Niels?

Op Facebook regent het alvast gelukswensen voor An, maar hier en daar zijn er ook mensen die lijken te weten wie het nieuwe lief van de presentatrice is. Vooral twee namen van bekende heren vallen daarbij op: boer Jan, die we in het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ leerden kennen, en zanger/presentator Niels Destadsbader, met wie An onlangs nog ‘Rode Neuzen Dag XL’ presenteerde.

(Lees verder onder de foto’s)

De kans dat boer Jan de nieuwe vriend van An is, lijkt bijzonder klein. Hoewel de twee het tijdens de opnames van ‘Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond’, dat An samen met Dina Tersago presenteerde, erg goed met elkaar konden vinden, sprong de vonk niet over tussen Jan en An, maar tussen Jan en Romina, een van de deelnemende vrouwen. Op Instagram blijft duidelijk dat die twee nog steeds een koppel vormen. Romina reist binnenkort terug af naar Australië om er samen met Jan de eindejaarsperiode door te brengen. En daar kijken ze duidelijk allebei erg hard naar uit.

(Lees verder onder de foto’s)

Ook de piste dat Niels Destadsbader de nieuwe vriend van An is, lijkt op niets uit te lopen. An kan alvast smakelijk lachen met de suggestie, zo blijkt uit haar Stories op Instagram. “Niels, stel uw fans eens gerust vriendeke”, schrijft ze bij een foto van hen beiden, maar vooral de bijhorende hashtag spreekt boekdelen: #justfriends. Het wordt dus nog afwachten of we ooit te weten komen wie het hart van An dan wel sneller laat slaan.