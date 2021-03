An Lemmens over ongewenste berichten: “Kotsbeu ben ik het, die geile berichten van mannen”

ShowbizzPresentatrice An Lemmens (40) krijgt dagelijks dick pics en ongepaste berichten in haar mailbox van opdringerige mannen. Dat is ze “kotsbeu” en dat maakt ze heel duidelijk op haar Instagram.

“Als je me lastig valt met je ongepaste berichten... dan zorg je er beter voor dat je geen foto’s van je gezin post waarin je je vrouw tagt”, schrijft Lemmens in een Instagram-verhaal. Het is een reactie op een eerdere screenshot dat we te zien krijgen waarin een man oneerbiedige aantijgingen maakt over hoe hij “niets liever wil dan met haar borsten spelen op dit moment.”

Iemand anders reageert daarop dat de reactie van Lemmens ‘oubollig’ is. “Het gaat over respect”, antwoordt Lemmens daarop. “Ik ben niet met zo’n berichten gediend. En ik neem aan z’n onwetende vrouw ook niet. En als jij vindt dat respect voor je relatie, je partner en respect voor een ander oubollig zijn, dan ben jij degene die nog met z’n kop in ’t gat van de vorige eeuw zit.”

An probeert nu komaf mee te maken met die respectloze mannen. “Kotsbeu ben ik het, de dagdagelijkse geile berichten van mannen die me per se moeten melden wat ze met me willen doen of wat ik in hun fantasieën met hen uitsteek. De gore naaktfoto’s. Weet dat ik jullie partner op de hoogte breng. Jullie triestige foto’s op het politiebureau belanden. Het gaat zelfs verder dan geen respect hebben. Het is een totale overtreding van je grenzen en je intimiteit”, besluit ze.

